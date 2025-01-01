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Üniversite kampüsündeki inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü içerisindeki inşaatta 4. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 17:58, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:02
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Üniversite kampüsündeki inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nün içerisinde bulunan inşaatta çalışan Mehmet Ekinci (38) isimli işçi, 4. kattan asansör boşluğunun eksi 1'inci katına düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekinci'yi düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerden sonra ailesi tarafından teslim alınan Ekinci'nin cenazesinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

İddiaya göre, Mehmet Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra olay yerine gelen iş sağlığı güvenliği yetkilileri güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olayın 2024 yılında aynı şantiyede yaşanan 2'inci ölüm olduğu öğrenildi.

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