Çocuklarının yanında diş hekimini bıçaklayan anne tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki özel bir diş kliniğinde meydana gelen olayda, H.H.Y. (25) adlı kadın, 3 çocuğuyla birlikte geldiği klinikte yoğunluk nedeniyle kendisini alamayan diş doktoru Hakkı Nail Ö.'ye bıçakla saldırdı. Doktorun arkasını döndüğü sırada çantasından çıkardığı bıçağı doktorun omzuna saplayan kadın, 3 çocuğunu klinikte bırakarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Doktor Ameliyata Alındı

Saldırı sonrası meslektaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Doktorun omzuna saplanan bıçak, ameliyatla çıkarıldı.

Kadın Tutuklandı

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.H.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin "Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama" suçundan tutuklandığı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve sürecin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.