İzmir'de 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 155 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesinde 37, Seferihisar ilçesinde ise hareketli lastik botlarda 17 düzensiz göçmen ile Menderes ilçesinde kara üzerinde 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yine Menderes ve Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, botta bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.