Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen erkek cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yerde yatanın başından sert bir cisimle yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edildi.
Dedeoğlu'nun cenazesi, Konya'da yaşayan ailesinin teşhis etmesinin ardından kendilerine verildi.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada şüphelinin A.Ç. (37) olduğu belirlendi.
Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.