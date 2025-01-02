2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları
2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spill Çocuk Evi'nin açılışını yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Manisa/13.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek.
(Ankara)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivrihisar Ulu Camisi'nde Regaip Kandili programına katılacak.
(Eskişehir/19.45)