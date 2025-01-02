Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek
DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı

TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ekonomik sıkıntı olduğunda bedeli çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler ödüyor" dedi. Kamu işçisi, asgari ücretli, emekli, dar ve sabit gelirlinin memnun olmadığını belirten Atalay, bir an evvel insanlara nefes aldıracak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:36
Yazdır
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı

TÜRK-İŞ Genel Başka-nı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'da temizlik işçi-leriyle girdi. Adapazarı Belediye-si Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Atalay, gece mesai-sinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı. Programda, Sakarya Bü-yükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Baş-kanı Mutlu Işıksu ile sendika yö-neticileri ve üyeleri de yer aldı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Atalay, her yılbaşı gecesi iş-çilerle bir araya geldiğini söyle-di."Ben maden, belediye, enerji, demiryolu işçisiyim." diyen Ata-lay, "Türk-İş'in 1 milyon 400 bin üyesi var, en zor koşullarda çalı-şan madendeki arkadaşlarımızla sizlersiniz. Şu an ülkenin belli bö-lümünde lapa lapa kar yağıyor, o dozerleri, greyderleri, makineleri karayollarındaki arkadaşlarımız kullanıyor zor şartlarda. Şu anda ülkede asker, polis görevde, bir de onun dışında belediye, temizlik, karayolları, demiryolları işçileri, iletişim işçileri görevde" diye ko-nuştu.

Atalay, işçilerin rızık için mü-cadele ettiğini dile getirerek, "Zor şartlarda görev yaparken ekono-mik sıkıntı olduğu zaman dünya-nın her yerinde bedeli çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler ödüyor. Bu ülke, vatan hepimizin. Türkiye yoksa, vatanın yoksa ne parti, ne dernek, ne oda, ne de sen-dika var, hiçbir şey yok. Onun için bu ülkede beraber yaşamak mec-buriyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"İşverenle hükümet oturuyor, istediği rakamı açıklıyor"

Asgari ücretin esas özel sektö-rü ilgilendirdiğini belirten Ata-lay, "Bundan 10 sene önce ülkenin yüzde 10'ydu asgari ücretli, şu an-da neredeyse ülkenin yarısı asga-ri ücretle çalışıyor, geçim ücreti oldu. 'Bir daha burada yokuz.' de-dim çünkü orada bir yetkin, sayın yok. İşverenle hükümet oturuyor, istediği rakamı açıklıyor. Bu sene oraya katılmadık. Bizim rakam-la arasında uçurum var" ifadesini kullandı. Atalay, kamu işçisi, asga-ri ücretli, emekli, dar ve sabit ge-lirlinin memnun olmadığını ifade ederek, bir an evvel insanlara ne-fes aldıracak yeni bir düzenleme-ye ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Stokçuluk yapana hapis cezası verilmeli

Ergün Atalay, Kovid-19'dan beri stokçuluk yapan, çocuk bezini, suyu saklayan esnafların bulunduğunu kaydederek, "Geçmişte alışveriş merkezleri kasiyer, deposunda çalışacak, vitrin düzeltecek işçi alırdı. Şimdi etiket düzeltecek işçi alıyorlar yani haftada bir etiket yapıyorlar. Bu merhametli bir iş değil. Para cezasından bunlar anlamazlar, bunlara hapis cezası vermediğin müddetçe bunlar bu yanlış, kötü işleri yapmaya devam ederler" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber