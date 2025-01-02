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İGİAD'ın asgari ücreti 32 bin 830 TL

İGİAD, 2025 yılı İnsani Geçim Ücreti araştırmasını tamamladı. Dernek, üye işyerlerine İstanbul'da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda yaşayabilmesi için bir çalışanın alması gereken aylık ücreti 32 bin 830 TL olarak tavsiye ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:44, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:45
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İGİAD'ın asgari ücreti 32 bin 830 TL

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırmada, İstanbul'da İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) 2025 yılı için asgari 32 bin 830 TL olarak belirlendi. İGİAD İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye'de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor. İGİAD'ın 2004 yılından beri Asgari Geçim Ücreti (AGÜ) ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma, 2014'ten itibaren İnsani Geçim Ücreti olarak revize edildi ve hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi.

BİRÇOK KALEMİ KAPSIYOR

Araştırma 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin onurlu bir yaşam sürebilmesi için aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılıyor. Çalışma bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor. İGİAD işverenlerin İstanbul'daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık asgari 32 bin 830 TL ödemesi gerektiğini öngörüyor.

REFAH SEVİYESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. İGİAD iş görenlere ödenen insani geçim ücretini helal kazancın adil paylaşımı ilkesi çerçevesinde; toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, mevcut asgari ücret politikalarına yönelik olarak da önerilerde bulundu. İGÜ sayesinde çalışanların ücretlerinin sürekli iyileştirilmesini amaçlayan dernek, sabit ücretli çalışanlardan alınan gelir vergisi oranlarının gözden geçirilmesini ve kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini bildirdi. İGÜ'nün yaygınlaşması adına devletin, iş gören maliyetini işveren lehine düzenleyecek teşvikler sunması gerektiğini de vurguladı.

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