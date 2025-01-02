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Bakan Yerlikaya açıkladı: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-37 operasyonları kapsamında 14'ü yabancı olmak üzere 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 08:17
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden Kalkan-37 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yerlikaya, 42 göçmen kaçakçısının yakalandığı operasyonda, 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz.

Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı"

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