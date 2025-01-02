İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havanın yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

SENENİN İLK KARI GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye ilk karın hafta sonu yağabileceğini belirtti.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

-Türkiye'ye ilk kar 4-5 Ocak tarihlerinde, yani hafta sonunda düşecek. Ancak İstanbul için bu tarihlerde kar beklenmiyor.

-Buna karşın Marmara'nın doğusunda, özellikle Kocaeli ve Bursa civarında kar yağışı görülebilir. Dolayısıyla Anadolu'da ilk karın 4-5 Ocak gibi düşeceğini söyleyebiliriz.

İstanbul'a bu yıl ilk karın ne zaman yağacağı da merak konusuydu. Ocak ayının ikinci haftasına dikkat çeken Şen, şöyle devam etti:

-İstanbul'a kar yağışı için 12 Ocak ve sonrasını beklemek gerekiyor. Ocak ayının ikinci haftasının sonlarına doğru Marmara Bölgesi'nde, İstanbul dahil, kar ihtimali artıyor.

-Bu hafta sonu havalar biraz soğuyacak, Cumartesi ve Pazartesi günleri sıcaklıklar 3-4 derece düşecek.

-Ancak Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden 3-4 derece artacak.

-Sonrasında, bir sonraki hafta sonu itibarıyla havaların yeniden soğuması ve Marmara'da kar ihtimalini artırması bekleniyor.