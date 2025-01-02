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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 16:57, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:10
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 44 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 3 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 751 milyon 325 bin 935,08 lira, işlem miktarı ise 578,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 796 milyon 333 bin 931,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kapadokya Döviz Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.025.000,002.651,00
En Düşük3.039.000,002.648,80
En Yüksek3.044.000,002.678,60
Kapanış3.044.000,002.670,00
Ağırlıklı Ortalama3.040.448,052.668,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.751.325.935,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)578,09
Toplam İşlem Adedi15

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