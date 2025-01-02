Dolar 35,31 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,3570 35,3580 35,3180 35,3190 Avro 36,7500 36,7510 36,5030 36,5040 Sterlin 44,2960 44,3080 43,7900 43,8000 İsviçre frangı 39,0280 39,0410 38,8400 38,8500 ANKARA ABD doları 35,3270 35,4070 35,2880 35,3680 Avro 36,7100 36,7900 36,4630 36,5430 Sterlin 44,2360 44,4460 43,7300 43,9400