Dolar 35,31 TL'ye geriledi
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar günü 35,31 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 17:25, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3570
|35,3580
|35,3180
|35,3190
|Avro
|36,7500
|36,7510
|36,5030
|36,5040
|Sterlin
|44,2960
|44,3080
|43,7900
|43,8000
|İsviçre frangı
|39,0280
|39,0410
|38,8400
|38,8500
|ANKARA
|ABD doları
|35,3270
|35,4070
|35,2880
|35,3680
|Avro
|36,7100
|36,7900
|36,4630
|36,5430
|Sterlin
|44,2360
|44,4460
|43,7300
|43,9400