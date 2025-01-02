Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamaya erişim engeli geldi
PlayStore'da 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Tango'ya mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:28, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:27
Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi hizmetler sunan sosyal medya platformu 'Tango' erişime kapatıldı.
Engelliweb'in aktardığına göre platformun 'tango.me' olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.