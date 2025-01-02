Rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı!
Türkçe Rap'in yeni isimlerinden Reckol (Recep Eker), sahne almak için gittiği Kıbrıs'ta polis çevirmesine takıldı. Reckol ile arkadaşının üzerinden uyuşturucu madde ve hap çıktı. İkili tutuklanarak cezaevine yollandı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:37, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:59
Reckol mahlaslı Recep Eker Kıbrıs'ta tutuklanarak cezaevine yollandı. Olay dün akşam saatlerinde Kıbrıs Lefke'de yaşandı. Polis ekipleri durdurdukları bir araçta arama yaptı. İddialara göre; otomobilin sürücüsü Lilian Khaled'in üzerinden iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde çıktı.