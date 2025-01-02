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Denetim elemanlarının harcırahları ne kadar arttı?

Bu yazıda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca denetim elamanlarının harcırahlarının ne kadar arttığına dair bilgilere yer verilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 10:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:14
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Denetim elemanlarının harcırahları ne kadar arttı?


7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2024 tarihli ve 32769 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanunun eki H Cetvelinde yurt içi harcırahlara ilişkin miktarlar belirlenmiştir.

Yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre;

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,
(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,
(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,
gündelik olarak ödenmektedir.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetvelinde memurlar için yurt içinde verilecek gündelikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

H Cetvelinde belirtildiği üzere; teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara verilecek gündeliklerin hesabında (a) bendi (680 TL) esas alınacaktır. Ayrıca, yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %75 artırımlı miktarı esas alınacaktır. Bu miktar 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda %60 olarak belirlenmiş olup yeni dönemde konaklama ücretlerinde %15'lik bir artış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde; 2025 yılı için belirlenen denetim elemanlarının gündelik ve konaklama ücretlerine 2024 yılı ile kıyaslanarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo incelendiğinde; 2025 yılında denetim elemanlarının gündelikleri %46, konaklama ücretleri ise %60 oranında artmıştır.

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