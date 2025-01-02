TOGG'dan yeni başarı: Yerlilik oranı yüzde 72'yi geçti

Togg T10x ilk defa Mayıs 2023 yılında satışa çıkarıldı.O günden bugüne sürekli satış rekorları kırdı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor.

Önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'te 5 bin 732'si aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu. Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.

T10X'in yanı sıra Türkiye'de uçtan uca kesintisiz, temiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.

2025 yılında TOGG'un sedan modeli T10F'in de satışının başlaması hedefleniyor

Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 2024'te yeniliklerle büyümeye devam etti.