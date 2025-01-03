Gerontoloji bölümüne işletme doktoralı aday nasıl alınır?

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda olmak üzere 49 öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi toplam 57 kadro ilan edilmiştir.

İlgili üniversiteye bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Gerontoloji Anabilim Dalına başvuracak adaylarda; "Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Gerontolojik perspektiften teorik ve ampirik ile ilgili çalışmaları bulunmak" şartı aranmıştır.



Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda Eğitim ve Öğretime Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar ve Genel İlkeler belirlenerek kamuoyuna ilan edilmiştir.



Söz konusu ölçütlere göre Gerontoloji programında istihdam edilecek öğretim üyesi alanlarına baktığımızda aşağıdaki şekilde sıralandığı görülmektedir:



-Geriatri,

-Gerontoloji,

-Yaşlı Bakımı,

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp),

-En az 1'inin Psikoloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp) veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından olması zorunludur.

Diğer öğretim üyeleri aşağıdaki alanlardan sağlanabilir:

-Gerontoloji,

-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,

-Ergoterapi,

-Beslenme ve Diyetetik,

-Psikoloji,

-Sosyoloji,

-İç Hastalıkları Hemşireliği,

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

-Tıp ve diğer Sağlık Alanları



Görüldüğü üzere, Yükseköğretim Kurulunun Gerontoloji bölümlerinde istihdam edilebilecek öğretim üyeleri için belirlediği alanlar arasında "Yönetim ve Organizasyon" bulunmamaktadır. İlgililerin farklı bir alanda doktora yaptıktan sonra bu konuda birkaç çalışma yapması Gerontoloji Bölümüne atanacağı anlamına gelmeyeceği izahtan varestedir.

Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ölçütlerin bağlayıcılığı dikkate alınarak Muş Alparslan Üniversitesi yönetiminin ilgili ilanda gereken düzeltmeleri yapması elzemdir.

