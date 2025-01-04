Marmara Üniversitesi, TÜBİTAK'ı ilanda tanımıyor!

Marmara Üniversitesi tarafından 30 ve 31 Aralık 2024 tarihlerinde çok sayıda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosu ilan edildi.



Bu kadro sayılarını ve arka planını başka bir yazıda derinlemesine ele alacağız.



Ancak, söz konusu kadrolardan bazılarında yer alan adrese teslim şartları sizlerle hemen paylaşarak başvuru süresi devam ederken diğer adayların önünün kesilmesine dur demek istiyoruz.

Marmara Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunda, ilgili Mevzuatın ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği koşullar dışında sınırlandırıcı şartlar yer almıştır.

Örneğin; 24.02.227 numaralı Araştırma Görevlisi ilanında en az beş yıllık klinik deneyimine ek olarak TÜSEB proje tecrübe şartı aranmıştır. Bu şartların yazılabilmesini bir yana bıraktığımızda, ilgili Üniversitenin proje tecrübesini tek bir kurumla sınırlandırmasının izahı yoktur.



Ülkemizde TÜBİTAK gibi köklü bir kurum varken, başvuracak adayı tarif eder şekilde sadece TÜSEB proje tecrübesi aranması adrese teslim şartın ilanıdır.



Diğer ilanlarda benzer şekilde yayın şartı ve özel çalışma şartları aranmıştır.



Araştırma görevlisi alımlarında bu türden şartların bulunması mümkün değildir. Üç kadroya da bu şartlarla sadece bir adayın başvuracağı kesindir.



Dolayısıyla çok geç olmadan, Marmara Üniversitesinin yukarıda yer alan üç araştırma görevlisi kadrosundaki özel şartları kaldırması ve Ebelik alanında lisansüstü eğitim gören tüm adayların müracaatına imkan vermesi gerekmektedir.

