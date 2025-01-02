Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 10:31, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40
Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.