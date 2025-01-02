İlkokulda büyük panik! Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
Samsun'da ilkokulda elektrik panosundan çıkan yangın çıktı, öğrencilerin tamamı okul içerisinden tahliye edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 10:35, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:36
Samsun'un Canik ilçesindeki Toptepe İlkokulu'nda, saat 09.30 sıralarında, iddiaya göre, elektrik panosunun kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin tamamı okul içerisinden tahliye edildi. Yangını duyan veliler de okul önünde çocuklarını bekledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.