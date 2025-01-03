Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, Uzun'un işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Uzun, dün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesini verdi ve ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.