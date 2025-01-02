2025-MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı başvuruları başladı
Milli Savunma Üniversitesi'nin 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 27 Ocak 2025'e kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 11:04, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:09
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından düzenlenen 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru süreci başladı. Askeri okullarda eğitim görmek isteyen adaylar, başvurularını https://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Adayların sınav başvuru kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, belirlenen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Sınav, adayların akademik ve askeri yeterliliklerini belirleyecek.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir ve başvuru ücretlerini belirtilen banka hesaplarına yatırarak işlemlerini tamamlayabilirler.
Sınav sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.