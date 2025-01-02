Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 11 bin 480 adet seviyesinde bulunurken, aralık ayında ayında bu rakam yüzde 115,4 artarak 24 bin 729 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 8,24 milyar TL'den 17,39 milyar TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 632 bin 246 adetten 1 milyon 414 bin 862 adede, tutarı ise 384,4 milyar TL'den 648,3 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 601 bin 362 adetten 1 milyon 357 bin 248 adede, tutarı 354,2 milyar TL'den 648,3 milyar TL'ye çıktı.