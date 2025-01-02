Volkswagen'da büyük güvenlik açığı! 800 bin aracın konum verileri ifşa oldu

Volkswagen Grubu'nun yazılım sağlayıcısı olan Cariad'da bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık, 800 bin elektrikli aracın konum verilerinin internete sızmasına neden olurken aynı zamanda araç sahiplerine ait isimler, adresler ve diğer kişisel bilgilere de erişildiği bildirildi.

460 bin aracın konum verileri erişime açıldı

Bir ihbarcı Avrupa'nın en büyük hacker topluluklarından birine ve Alman Der Spiegel dergisine Cariad'ın sistemindeki açık hakkında bilgi verdi. Yapılan inceleme sonrasında 460 bin aracın konum verilerinin çevrimiçi ortamda erişilebilir olduğu tespit edildi.

Sızan verilerde önemli sürücülerin bilgileri de bulunuyor

Bu sızan veriler arasında Hamburg Emniyet Müdürlüğü'ne ait 35 elektrikli araç, bazı politikacılar, iş dünyası liderleri ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Ramstein Hava Üssü'ndeki sürücülerine ait bilgiler de bulunuyor.

Cariad'dan açıklama ve sorunun giderilmesi

Chaos Computer Club adlı hacker grubunun uyarısının ardından, Cariad, söz konusu güvenlik açığının "yanlış yapılandırma" nedeniyle oluştuğunu ve sorunun hızla çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, sızan verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.