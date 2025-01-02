İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası

İYİ Parti 2023 seçimlerindeki yenilginin ardından bir türlü toparlanamadı. Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in ayrılığının ardından partinin yeni lideri olan Müsavat Dervişoğlu da partideki yaprak dökümünün önüne geçemedi. Ayrılıklar halkasına son olarak Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu eklendi. Zorlu, "Umudum kalmadı" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun haberine göre; İYİ Parti'de aktif olarak yöneticilik yapan üst düzey bir isim, Zorlu'nun parti içinde genel başkan olmak için olağanüstü kurultay toplamaya çalıştığını, başaramayınca da ayrılık yolunu seçtiğini söyledi. İYİ Partili yönetici, ay sonuna kadar 3-4 vekilin daha partiden istifa edeceğini, Başkanlık Divanı'ndan da ayrılan isimler olabileceğini belirtti. İşte İYİ Parti kulislerinde yaşananların perde arkası...

KÜRŞAT ZORLU İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu partisinden istifa etti. Zorlu, siyaset yapmayı sürdüreceğini belirtirken, İYİ Parti'ye dair umutlarını yitirdiğini söyledi.

PERDE ARKASINA SABAH.COM.TR ULAŞTI

İYİ Parti'deki şok ayrılık sonrası sabah.com.tr partide kritik görevdeki bir isimle görüştü. İYİ Partili yönetici, Zorlu'nun istifa edeceğini bildiklerini, istifanın Zorlu ile sınırlı olmayacağını söyledi.

3-4 İSİM DAHA AY SONUNA KADAR AYRILACAK

İYİ Partili isim, 3-4 kişinin daha Kürşat Zorlu ile beraber hareket ettiğini, bu vekillerin de ay sonuna kadar istifa etmesini beklediklerini söyledi.

VEKİL SAYIMIZ 23'TE KALIR

Ayrılıklar sonrası daha kemik bir kadro olacağını ifade eden İYİ Partili isim, "Vekil sayımızın 23'e kadar düşmesini bekliyoruz. Sonra biz bize kalırız, ayrılık beklemiyoruz. Daha milliyetçi bir ekip olarak yola devam ederiz." dedi.