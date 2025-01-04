Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye'de savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalar düzenlenerek haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla Yunus Emre Enstitüsü'nün eski yönetimi ve bazı şirket sahiplerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'ini tutukladı.

TABELA ŞİRKETLERDEN SAHTE FATURALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketler aracılığıyla düzenlenen sahte faturalarla zarara uğratıldığı belirlendi. 01.01.2025 tarihinde gözaltına alınan ve 03.01.2025 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen şüphelilerden; M.D, M.Ç, S.Y, E.E, E.T.E, F.K, H.K ve M.K ifade alma işlemine müteakip, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

Şüphelilerden İ.K., F.G.E. ve S.İ. hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağı kararı nedeniyle ek bir tedbir uygulanmadı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş'le ilgili açıklama yaptı. Enstitüde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024'ün Haziran ayında başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Başkan yardımcılarının da kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.