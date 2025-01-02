Türk Telekom yeni yılı Mardin'de karşıladı: Fiber dönüşüm çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, fiber altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2024'ü 2025'e bağlayan yılbaşı gecesinde Mardin'deki saha ekiplerini ziyaret eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber dönüşümdeki son gelişmeleri paylaştı. Fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıyan Türk Telekom, Mardin'de fiberleşme oranını yüzde yüze yaklaştırdı.

Mardin'de Türkiye Ortalamasının Üzerinde Hız

Mardin'de Türk Telekom'un sunduğu erişim hızı kapasitesi 487 Mbps'ye ulaşarak Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlayan şirket, Mardin'deki LTE mobil baz istasyonu fiberleşme oranını yüzde 56'ya yükseltirken yüzde 53 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkardı.

Fiber Mobilite ile Dijital Geleceğe Adım

Türk Telekom'un başlattığı "Fiber Mobilite" çağı kapsamında, LTE mobil baz istasyonlarını uçtan uca fiberle donatma hedefi hız kesmeden devam ediyor. Ümit Önal, "Fiber altyapımız, 5G teknolojisinin temel taşını oluşturuyor. Fiberdeki gücümüzü mobile aktararak ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde öncü yapmayı hedefliyoruz. Mardin'de bu oranı yüzde 56'ya çıkararak, Türkiye ortalamasının üzerine çıktık" dedi.

Dara Antik Kenti'nde Yeni Yıl

Mezopotamya'nın tarihine ışık tutan Dara Antik Kenti'nde saha ekipleriyle birlikte yeni yılı karşılayan Önal, "Mardin'in fiber dönüşümünde sona yaklaştık. Kentteki kullanıcılarımıza Türkiye ortalamasının üzerinde hız sunmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, 2025 yılında da fiber yatırımlarına ara vermeden devam ederek, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.