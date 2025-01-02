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Hekim ve Sağlık Emekçileri'nin iş bırakacağı tarih belli oldu: 4 gün sürecek!

6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezleri, 8 Ocak tarihinde ise ek olarak Genel Hastaneler ve Üniversite Hastanelerinde görevli hekim ve sağlık emekçileri iş bırakacak. İş bırakma eylemini hatırlatan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, "Eziyet Yönetmeliği' geri çekilmelidir. Aksi takdirde eylemlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

Haber Giriş : 02 Ocak 2025 12:53, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:55
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Hekim ve Sağlık Emekçileri'nin iş bırakacağı tarih belli oldu: 4 gün sürecek!

Neden iş bıraktıklarını tane tane anlatan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, yönetim kurulu adına yazılı açıklama yaparak 6-10 Ocak 2025'te gerçekleştirecekleri iş bırakmaya ilişkin açıklayıcı bilgiler verdi.

"NEDEN İŞ BIRAKIYORUZ?"

Başkan Uzm. Dr. Polatöz, iş bırakma gerekçelerini şu şekilde açıkladı;

"1. Bizler aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak mesleki yeterliliklerimiz ve deneyimlerimizle para, performans, cezalandırma baskısı olmadan halkın sağlık sorunlarını çözmek istiyoruz.

2. Yoğun iş yükü ile günde 100 hastaya, her birine sadece 3 dakika ayırarak işlem yapmak yerine nitelikli bir sağlık hizmeti için her hastaya en az 10 dakika zaman ayırabilmeyi istiyoruz. Hastalarımızın muayene, takip, tedavi, aşı, izlem, tarama ve bilgilendirilmesi için yeterli zaman ve olanak talep ediyoruz

3. Hastalarımızın müşteri, puan, katsayı olarak görülmesini değil, insan olarak değer görmesini istiyoruz.

4. Hastalarımıza tedavisi için yazılması gereken ağrıkesici, mide koruyucu ve antibiyotik gibi ilaçların yazılmasının kısıtlanması hekimlerin mesleki bağımsızlığına müdahale olduğu gibi hastalarımızın tedavi hakkının elinden alınmasıdır. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

5. Aile sağlığı merkezlerinde raporların ücretli olması, ücretsiz olan birinci basamak hizmetlerinin sonu demektir. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak, sağlıkta ticaretin yenidoğan skandalında gördüğümüz gibi ölüm getirdiğini çok iyi biliyor ve hastalarımıza ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

6. Yılda 7'den fazla hastane başvurusu olan hastaların tedavi hakkının, bizim üzerimizden kontrol edilerek, ihtar ve maaş kesintisi ile kısıtlanmasını kabul etmiyoruz. Ücretlerimizin hastane başvurusu ya da son 6 ay ASM'ye başvurmayan kişi sayısı gibi bizim müdahale edemeyeceğimiz kriterlere bağlanmasını istemiyoruz.

7. Hastalarımıza hiçbir yararı olmayan bilim dışı yanlış uygulamaların yapılmasını istemiyoruz, bilimsel, nitelikli sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

8. Hastalarımıza ait kişisel verilerin güvenliğinin, hasta mahremiyeti hakkına uygun olarak korunmasını istiyoruz. Kronik hastalık takiplerinin halen kullanılan aile hekimliği bilgi sistemleri ile yeterli muayene süresi ayrılarak, hastaların gerçekten yararına olacak şekilde yapılmasını istiyoruz.

9. Sorunlar yumağına dönen günlük politikalar ile çözülmeye çalışılan Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ile birlikte görüşülüp danışılarak ve özlük haklarımız verilerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Eziyet Yönetmeliği'nin geri çekilmesi için olan mücadelemizde siz değerli hastalarımızın, halkımızın desteğiyle sağlık yöneticilerini uyarmak istiyoruz; Bu eziyet yönetmeliği geri çekilsin! Halkımıza daha nitelikli hizmet vermemiz ve kazanılmış haklarımız engellenmesin. Bakanlık çalışma koşullarımızı düzeltmek için taleplerimizi gerçekleştirsin!" diye konuştu.

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