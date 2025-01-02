Günlük yemek ücreti ve yol parası tutarı açıklandı!

2025 yılına ilişkin günlük yemek ücreti ve yol parası tutarları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açıklandı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte çalışanlara sunulan yemek ve ulaşım ödenekleri de güncellenerek yeni tutarlarıyla duyuruldu.

2025 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre günlük yemek ücreti KDV hariç 240 TL olarak belirlendi. Yemek ücretine uygulanan %10 KDV ile birlikte çalışanlara ödenecek minimum tutar 264 TL olacak.

Aylık bazda değerlendirildiğinde çalışanlar, vergiden istisna olarak toplamda 6.240 TL yemek parası alabilecek. Ayrıca yemek kartları için uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasındaki üst limit kaldırılarak daha esnek bir ödeme sistemi getirildi.

2025 YOL PARASI BELLİ OLDU MU?

Günlük yemek ücretindeki artışın yanı sıra 2025 yılı için yol parası da yeniden düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 88 TL olan günlük yol parası istisna tutarı %43,18'lik bir artışla 126 TL'ye yükseltildi.

Böylece çalışanlar aylık olarak toplamda 3.276 TL ulaşım desteği alabilecek. Belirtlen tutar da gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olarak ödenecek.