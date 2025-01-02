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Haciz kavgası: 'Ütü kablosu' silah sayıldı, beş yıl ceza çıktı

Adana'da altı kişi, işyerlerine hacze gelen avukat ile icra memuruna saldırdı. Mahkeme, sanıkların darp sırasında 'ütü kablosu' kullandığını belirterek bunu silah saydı. Altı kişi beş yıla hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:01
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Haciz kavgası: 'Ütü kablosu' silah sayıldı, beş yıl ceza çıktı

Adana'da 6 Ekim 2022'de bir avukat ve icra memuru, bir işyerine hacze gitti. Hacizde avukat ve görevliyi darp etmekle suçlanan işyeri sahibi ve beş işçi tutuklandı.

Altı kişiye 'silahla birden fazla kişi ile görevi yaptırmamak için direnme'den 2'şer yıldan 6 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar bir süre tutuklu kaldı.

'Ütü kablosuyla darp'

Dava devam ederken cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, işyeri sahibi M.S.'nin 50 bin lira ödeme yapmak istediğini, bunun üzerine H.Y.'nin de bu paranın ödeme olarak kaydedilmesini ve işyerindeki bazı makinelerin ise borcun geri kalanına istinaden E.Ç. tarafından haczedilerek yediemin olarak bırakılmasını söylediğini anlattı.

Bunun üzerine işyeri sahibi M.S. ile firma çalışanı sanıklar A.A, S.B, Ş.A, S.E. ve U.B'nin haciz işleminin yapılmasına engel olmaya çalıştıklarını kaydeden savcı, E.Ç. ve H.Y'nin sanıklar tarafından "ütü kablosu" ile darbedildiklerini bildirdi.

Sanıklar, savunmalarında müştekileri darbetmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

'Ütü kablosu' silah sayıldı, beş yıl ceza çıktı

Mahkeme hakimi, haciz işlemi sırasında müşteki avukat ve icra memuruna yönelik darp eyleminde kullanılan ütü kablosunu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin f bendinin 3. kısmında açıklanan "silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır" hükmü gereğince "silah" olarak kabul etti.

Mahkeme, TCK 265/4. maddesinde açıklanan "suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" maddesini dikkate alarak sanıkları "silahla birden fazla kişiyle görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5'şer yıl hapse çarptırdı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.

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