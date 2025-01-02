Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını İHA'ya değerlendirdi.

Emekliler arasında zam farkı var

Karakaş, yasal düzenleme gereği memur maaşlarına gelecek olan güncellemenin memur emeklisine de verileceğini hatırlattı.

Karakaş, "2024 Kasım ayı itibarıyla yüzde 14,58 oranda bir enflasyon farkı var. Ancak bu yüzde 14,58'lik beş aylık enflasyon sadece SSK ve Bağ Kur'lu emekler için söz konusu. Memur ve memur emekleri aynı oranda almayacaktır. Çünkü toplu sözleşmeye göre belirlenmektedir" diye konuştu.

Memur ve memur emeklisine ne kadar zam gelecek?

Karakaş, memur ve memur emeklisi maaşlarında beş aylık enflasyon verileriyle toplamda 10,40 oranında zam söz konusu olduğunu söyleyerek, "Beş aylık enflasyon verisine göre bugün itibarıyla tüm memur ve memur emekleri için yüzde 10,40 güncelleme kesinleşmiş durumda. Aralık ayı enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuz zaman Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine göre bu durumda ocak ayında yapılacak olan güncelleme tutarını yüzde 11,5 ile yüzde 12 arasında olacağını görüyoruz. Yani memur ve memur emeklerine yüzde 11,5 ile yüzde 12 oranda bir güncelleme söz konusu" açıklamasında bulundu

Zam oranlarının eşitlenmesi düşük ihtimal

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine altı aylık enflasyon oranında zam yapılacağını hatırlatan Karakaş, Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle eşitlenmesine ilişkin şöyle konuştu:

* Bu konuda halen güçlü bir emarelerin olduğunu söyleyemeyiz. Ancak memur emeklerine ihtimal dahilinde olabilir. Bunun kesin bir şekilde söylenilmesi mümkün değildir. Keza temmuz ayında yapılan güncellemede yüzde 24,73 oranında bir enflasyon vardı. Ancak memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında güncelleme yapıldı.

* Bu durumda matematiksel olarak yüzde 5,42 oranında enflasyonun altında memur ve memur emeklerine negatif bir güncelleme olduğu aşikar. Temmuz ayında yapılmadı, ocak ayında yapılabilir mi? Son asgari ücrete yapılan güncellemeyi de göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun zayıf bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük memur ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin de konuşan Karakaş, en düşük memur maaşının temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıktığını hatırlattı.

Karakaş, beklentiler çerçevesinde ve zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığının 44 bin 121 lira, en düşük memur emeklisi aylığının ise 19 bin 697 lira olacağını kaydetti.