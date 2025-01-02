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Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 13:05, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:07
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Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 bin 70 terörist etkisiz

Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1579, Irak'ın kuzeyinde 1491 olmak üzere toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca yıl boyunca toplam 107 terörist teslim oldu.

Bakanlık açıklamasında, son terörist de Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

2024'te 97 bin 356 yasa dışı geçiş engellendi

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalandı, 2 bin 16 şahıs ise engellendi.

7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığı hudutlardan 2024 yılında yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 oldu.

Açıklamada, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Suriye'de mevcut durum ve gelişmeler yakından takip ediliyor

Bu kapsamda, 13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen Suriye'de, mevcut durum ve gelişmeler yeni yönetim ile iş birliği ve koordinasyon içinde yakından takip ediliyor. Ayrıca, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin terörle mücadeleye verdiği önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara da devam ediliyor.

Bakanlığa bağlı birlikler tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınırken, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Açıklamada, "DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

"Uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz"

İsrail'in Gazze'deki soykırımına da yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturan İsrail, hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürmektedir. İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun; Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır."

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