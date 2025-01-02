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İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti

Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. DEM Parti, ikinci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 15:57, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:01
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DEM Parti İmralı heyeti bugün, Meclis'te iki görüşme gerçekleştirecek.

İlk görüşme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la gerçekleşti.

Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

"GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ"

Görüşmenin ardından heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Genel değerlendirme yaptık." dedi.

Bugün ikinci görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacaklarını anımsatan Önder, "Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Bütün ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı açıklama yapacağız." diye konuştu.

Önder, "Görüşmeniz iyi geçti mi?" sorusuna, "İyi geçti." yanıtını verdi.

BAHÇELİ, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

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