Ambulansın geçişini engelleyen sürücülere ceza
TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye 45 bin 73 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 14:23, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:57
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, oto yolda emniyet şeridini kullanan bazı sürücülerin arkadan gelen ambulansa yol vermeyip geçişin engellendiği anlara ait sosyal medyaya yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden 7 araç sürücüsü tespit edildi.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak" maddesinden ayrı ayrı olmak üzere toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.