Demirkapı Tüneli: Bir ucu bahar, diğer ucu kış
Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında yaşanan iklim değişkenliği yolcuları şaşırtıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 16:19, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:21
Antalya ile Konya arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla 2023'te tamamlanarak hizmete açılan 5068 metre uzunluğundaki tünel sayesinde iki kent arasındaki mesafe 4 saatten 2,5 saate düştü.
Hava sıcaklığı 5 derece değişiyor
Her iki ucunda coğrafi konumdan dolayı iklim değişikliği yaşanan tünelin, giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı 5 derece değişiyor. Bu dönemde Manavgat ilçesi tarafında bahar havası yaşanırken, tünelin İbradı ilçesi tarafında ise kar yağışlı hava hakim oluyor.
Yaklaşık 4 dakikalık tünelde yolculuk yapanlar, iklim değişikliği nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.