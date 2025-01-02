e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın 2024 yılında vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini duyurdu. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, platforma 2024 yılı içinde 568 yeni hizmetin eklendiği ve 54 yeni kurumun sisteme dahil olduğu belirtildi.

4,2 Milyar İşlem Gerçekleşti

Paylaşılan verilere göre, e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Platform üzerinden 2024 yılı boyunca toplamda 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem gerçekleştirildi.

Dijital Türkiye Vurgusu

Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 yılında da e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine devam edeceklerini ve çalışmaların odağında vatandaşların yer alacağını belirtti. Paylaşımda, "Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.