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BTP Genel Başkanı Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 16:51, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:51
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BTP Genel Başkanı Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi.

Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

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