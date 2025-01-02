THK: 3'ü aktif olmak üzere 8 yangın söndürme uçağı var

THK Kayyum Heyeti Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin mirası ve Atatürk'ün emaneti THK'nin, 16 Şubat'ta 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandığı anımsatıldı.

Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkenin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK'nin, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmaların da gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"THK'nin 8 yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan 3'ü aktif kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."