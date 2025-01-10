İDDK: Alanlarına uygun kurumları tercih eden öğretmenlere 'ilave puan' hukuka uygundur

Kararın gerekçesinden:



Uyuşmazlık konusu olayda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ikinci görev kapsamında yapılacak müdür görevlendirilmelerinde, öğretmenlerin alanlarına uygun eğitim kurumlarını tercih etmelerinin teşvik edilmesinin, belirlenen şartlar dahilinde öğretmenlerin alanlarıyla ilgili eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere öncelikle müdür olarak görevlendirilmelerinin veya öğretmenlerin alanlarıyla ilgili eğitim kurumlarını tercih etmeleri halinde ilave puan uygulaması yapılmasının, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha iyi işlemesi bakımından kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olacağının açık olduğu,

Dava konusu Yönetmelik hükümleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, ayrıca atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak şartına yer verildiği; diğer taraftan, ilk defa veya yeniden görevlendirmeler kapsamında, görevlendirilmek isteyen adaylardan, coğrafya öğretmeni olup sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen puana ilave beş puan daha verildiğinin görüldüğü,

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesi kapsamı ve sınırları çerçevesinde, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak, ikincil bir düzenleme yapıldığı anlaşılmakta olup, uyuşmazlık konusu Yönetmeliğin dava konusu olan hükmünde, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.



T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/2407

Karar No: 2024/1329

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2023 tarih ve E:2019/2577, K:2023/1252 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Kocaeli ili, Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde. olup. olarak görev yapan davacı tarafından, Kocaeli ili, Mimar Sinan Anadolu Lisesine Müdür olarak görevlendirilmesine ilişkin Kocaeli Valiliğinin. tarih ve. sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olarak ileri sürülen ve 21/06/2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesine 09/02/2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle eklenen 2. fıkrasının (a) bendinin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2023 tarih ve E:2019/2577, K:2023/1252 sayılı kararıyla;

Dava konusu Yönetmelik yönünden;

21/06/2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 05/02/2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, karar tarihi itibarıyla yürürlükte olmayan Yönetmeliğin davaya konu maddesi bakımından, davanın konusuz kaldığının anlaşıldığı,

Ancak, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre irdeleneceği, bireysel işlemin tüm hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmadığı sürece, anılan işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemin sonradan yürürlükten kaldırılmasının, söz konusu bireysel işlemle ilgili olarak açılan davanın sonuçlanmasına engel oluşturmayacağının açık olduğu,

Dava konusu bireysel işlem yönünden;

Uyuşmazlık konusu olayda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ikinci görev kapsamında yapılacak müdür görevlendirilmelerinde, öğretmenlerin alanlarına uygun eğitim kurumlarını tercih etmelerinin teşvik edilmesinin, belirlenen şartlar dahilinde öğretmenlerin alanlarıyla ilgili eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere öncelikle müdür olarak görevlendirilmelerinin veya öğretmenlerin alanlarıyla ilgili eğitim kurumlarını tercih etmeleri halinde ilave puan uygulaması yapılmasının, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha iyi işlemesi bakımından kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olacağının açık olduğu,

Dava konusu Yönetmelik hükümleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, ayrıca atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak şartına yer verildiği; diğer taraftan, ilk defa veya yeniden görevlendirmeler kapsamında, görevlendirilmek isteyen adaylardan, coğrafya öğretmeni olup sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen puana ilave beş puan daha verildiğinin görüldüğü,

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesi kapsamı ve sınırları çerçevesinde, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak, ikincil bir düzenleme yapıldığı anlaşılmakta olup, uyuşmazlık konusu Yönetmeliğin dava konusu olan hükmünde, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmediği,

Bununla birlikte, hukuka uygun bulunan Yönetmelik hükmünde belirtildiği üzere, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, ayrıca atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmaları gerektiğinden, Kocaeli ili eğitim kurumları yönetici görevlendirmeleri için yapılan değerlendirme sonucunda, Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik Öğretmeni olan M.S.'nin branş önceliğine göre 21,755 puan ile -davacının 1. sırada tercih ettiği- Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Müdür, Tarih Öğretmeni olan M.Ç.'nin puan üstünlüğüne göre 29,54 puan ile -davacının 2. sırada tercih ettiği- İzmit Atılım Anadolu Lisesine Müdür, Coğrafya Öğretmeni olan davacının ise puan üstünlüğüne göre 26,14 puan ile Mimar Sinan Anadolu Lisesine Müdür olarak yerleşmesi dikkate alındığında; davacının, 3. sırada tercih ettiği Mimar Sinan Anadolu Lisesine Müdür olarak görevlendirilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı dava konusu işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu düzenleyici işlem yönünden dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, bireysel işlem yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 09/02/2019 tarih ve 30681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak, İmam Hatip Liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak şartları arandığına yönelik düzenleme yapıldığı, anılan değişikliğin öncelikle anayasada bahsi geçen eşitlik ve liyakat ilkelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsi geçen kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırılık içerdiği, aynı Yönetmeliğin 5. maddesinde müdür olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar kısmının (c) bendinde "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak." hükmü gereği yapılan düzenleme ile belirlenen okullara o okulda hangi alan ya da dallar olduğuna bakılmaksızın, tüm atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin müdür olarak atanabileceği, yapılan son düzenleme ile bu okullarda mevcut idarecilik yapan atölye ve meslek dersleri branşından olmayan ve dört yılını dolduran okul müdürlerinin kendilerine yönetmelik ile verilmiş bu haklarını kullanamayacağı, yöneticilerin puanının hesaplanmasında kullanılan Ek-1 değerlendirme formunda 4 puanın karşılığı tam 12 (On iki) yıl okul müdürlüğüne eşit olduğu, bu durumun bu okullarda dört yılını doldurarak uzatma hakkını kullanamayacak okul idarecilerin hak kaybına sebep olacağı iddialarıyla Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı Kocaeli Valiliği tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'İN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen davanın reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 16/03/2023 tarih ve E:2019/2577, K:2023/1252 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 10/06/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

