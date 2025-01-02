Büyükçekmece'de baca temizliği için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
Büyükçekmece'de baca temizliği için çıktığı çatıdan bina boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 17:58, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:17
Dizdariye Mahallesi Kamelya Sokak'taki 5 katlı binanın çatısına baca temizliği yapmak üzere çıkan Adem Osman S. (40), dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Adem Osman S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı duyan Adem Osman S'nin yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze incelemelerin ardından Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.