Büyükçekmece'de baca temizliği için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Dizdariye Mahallesi Kamelya Sokak'taki 5 katlı binanın çatısına baca temizliği yapmak üzere çıkan Adem Osman S. (40), dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.

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