Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kazada yaralanan Ramazan Y. ile diğer araçtaki Oğuzhan Y. ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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