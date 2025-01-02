MEB Kariyer Sistemini Neden Aç(a)mıyor?

Uzman öğretmenlik için;

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak

en az 10 hizmet yılına sahip olmak( ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik, asker öğretmenlik, özel okul öğretmenliği dahil)

80 saatlik eğitimi tamamlamak.



Başöğretmenlik için ise;



kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak

en az 20 hizmet yılına sahip olmak( ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik, asker öğretmenlik, özel okul öğretmenliği dahil)

80 saatlik eğitimi tamamlamak.



Bu şartları tamamlayan öğretmenler bu şartları tamamladıkları tarih itibari ile ünvanı alıp mali ve özlük hakları elde edecekler.

Bu şartların tam olup olmadığının teyidi için MEB tarafından açılması gereken onay sistemi (mebbis'de) henüz açılmadı. Bu sistemin tek görevi tüm şartların tamamlandığı tarihte şartlar gerçekten tamamlanmış mı tamamlanmamış mı teyit etmek.

Bu tarihin (hakediş tarihinin belirlenmesi ise aşağıdaki örneklerdeki şekilde olacaktır.



Örneğin;



tüm şartı tutan öğretmen eğitimi 30 Aralık 2024'de tamamladı ise hak ediş tarihi 30 Aralık 2024 olacak.

20 yıllık hizmeti 29 Aralık 2024'de dolan bir öğretmen semineri 27 Aralık 2024'de tamamlasa da ünvan tarihi tüm şartların tamamlandığı 29 Aralık 2024 olacak.

20 yıllık hizmet süresi tamam olan, eğitimi de 30 Aralık 2024 de tamamlayan öğretmene 29 Aralık 2024'de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası tebliğ edilmişse bu öğretmene ünvan ve mali haklar verilemeyecek. Fakat aynı öğretmene ceza 31 Aralık 2024'de tebliğ edilmişse ünvanı ve mali hakları verilmek zorunda.



Sistemin gecikmesi ödemeyi etkiler mi?

Sistemin gecikmesi öğretmenlerin hak edişini etkilemez. Eğer maaşların yapılması sonrasına sarkarsa 15 ocak 2025'e ait tazminatlar ek bordro ile yada şubat ayı maaşında ödenecektir. Çünkü öğretmen hem bir derece uygulamasını hem de mali hakları tüm şartları tamamladığı gün hak etmiştir.

Sertifikası da bu tarihe göre düzenlenecektir.



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar