2005 girişli memur 20 yıldan sonra yaşı beklemek üzere istifa edebilir mi?

Soru : Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. 2005 yılında memuriyete başladım. 20 yılım doldu ve kurumumdan maaş bağlanmaksızın istifa en emekli olmak istiyorum. Yaşım 43 dolayısıyla yaşı bekleyeceğim maaş bağlanması için. Bu süre içerisinde başka bir kamu kurumuna başvurarak tekrar memur ya da sözleşmeli memur, olarak atanabilir miyim.

Çünkü yönetmeliklerde, emekli aylığı alanlarla ilgili bir düzenleme var, normalde emekli olan memur tekrar memuriyet yapamıyor, lakin burada ki durum farklı oluyor. Yaş dolana kadar hiçbir SGK haklarından yararlanamıyorsunuz. Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:



8 Eylül 199 sonrası girişliler için hizmet şartı:

8 Eylül 1999 öncesi işçi, esnaf, memur olarak çalışması bulunmayan ve bu tarihten sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamında değillerdir. Yani bu durumda olanların emekliliklerinde hizmet yılının yanında mutlaka yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunanlar 5434 kapsamında memur statüsünde çalışan kişilerdir.

5434 kurallarına göre de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.

Ayrıca, mevzuata uygun şekilde 25 yıldan önce istifa edip gerek hizmet yılını tamamlama gerekse de yaşı açıkta tamamlama düşüncesinde olan 5434 kapsamında olan memurlar için isteğe bağlı iştirakçilik, yani kamuoyundaki ifadesi ile çalışmadan emeklilik sistemi de bulunmaktadır. Bu şekilde geçen süre yine memurluk hizmet yılı olarak sayılmakta, ancak derece, kademe ve emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınmamakta, sadece aylık bağlama yılında dikkate alınmaktadır.



Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için



https://www.memurlar.net/haber/1104578/

https://www.memurlar.net/haber/653229/

https://www.memurlar.net/haber/840710/



adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Bu konudaki değerlendirmelerimiz bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:



Emeklilik şartlarından olan ve 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayan kadınlar için mutlaka 25 tam hizmet yılının olması gerekmektedir. Ayrıca, 25 tam hizmet yılı ile birlikte kadın iştirakçilerin de 58 yaşını doldurması gerekmektedir. Dolayısıyla bu konudaki tavsiyemiz öncelikli olarak memurlukta 25 hizmet yılınızı tamamladıktan sonra istifa düşüncenizi değerlendirmeniz olacaktır.

Şayet 20 yılı doldurduktan sonra istifa düşüncesinde olursanız, 25 hizmet yılınızı tamamlayacak şekilde yukarıda da adresini verdiğimiz isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanıp 25 tam hizmet yılınızı tamamlamanız, 25 tam hizmet yılınızı tamamladıktan sonra bu sistemden çıkıp 58 yaşınızı zorunlu bir işte çalışmamak kaydıyla beklemeniz olacaktır.

Her durumda, bu konularda Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.



Yaşı beklemek üzere istifa sonrası tekrar memurluğa dönme durumu:



Memurluk hizmetlerinden istifalar arasında emeklilik hizmet süresini doldurup da yaş şartını yerine getirecekleri tarihe kadar herhangi bir statüde çalışmadan bekleme uygulaması da bulunmaktadır.

Emeklilik yaşını bekleme süresi fazla olanlar bu süre içerisinde durumlarını değerlendirip istifa etme sürecinden vazgeçme yolunu da düşünmektedirler. Ziyaretçimizin durumu da çalışmadan geçirilecek sürelerde olası oluşabilecek olumsuz durumlarda tekrardan eski memurluk görevine dönülüp dönülemeyeceğidir.

Memurluktan istifa edenlerin memurluğa dönüş yapılabilmesinin kuralları bulunur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu durumları aşağıdaki belirteceğimiz maddelerde barındırmaktadır.

Bu bağlamda memurluktan istifa sonrası dönüş şartları 657 sayılı Kanun Madde 92, 94,95, 96,97 hükümlerinde yer almaktadır.



Bu konudaki değerlendirmelerimiz bağlamında sizin için söylenebilecek durum ise şöyledir:



Memurluktan ayrılanlar için yukarıdaki hükümler işlemektedir. Dolayısıyla da mevzuata uygun istifası kabul edilen memurların açıkta geçirmeleri gereken süre en az 6 ay olmalıdır. Bu süre geçtikten sonra memurluğa dönmeleri mümkün olabilmekte, bu konuda Kurumun karar verilmesine bağlı bir işlem olmaktadır. Ancak, son bir husus olarak şu hususu önemle vurgulamak gerekmektedir. İstifa sonrası dönüşlerde mutlak surette subjektif değerlendirmeler olmaktadır. Yani istifa ettikten sonra (ister 20 yıl hizmet, ister 25 yıl hizmetten sonra) dönüşünüzün, kağıt üstünde mümkün olabileceğini ancak fiiliyatta çok zor olduğunu bilmeniz gerektiğini değerlendirmekteyiz.