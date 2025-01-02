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Polisin dikkati kopyayı önledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan ehliyet sınavına giren bir kişi, sınav salonuna alınırken yapılan üst aramasında kopya düzeneği ile yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 21:43, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:06
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Polisin dikkati kopyayı önledi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-sınav salonunda yapılan MTSK sınavına üzerindeki düzenekle girmeye çalışan A.T. isimli sürücü adayı, üst araması yapan polisin dikkati sonucu yakalandı. Üzerinde kopya düzeneği ile yakalanan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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