Polisin dikkati kopyayı önledi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-sınav salonunda yapılan MTSK sınavına üzerindeki düzenekle girmeye çalışan A.T. isimli sürücü adayı, üst araması yapan polisin dikkati sonucu yakalandı. Üzerinde kopya düzeneği ile yakalanan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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