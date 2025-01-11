Emeklilik harcırahının ödenmesi için şart var mıdır?

Soru : 38 yıl 1 ay devlet hizmeti (Bunun 20 yılı idarecilik) yaptıktan sonra 16.09.2024 tarihinde kendi isteğimle emekli oldum. Ancak 375 sayılı KHK'nin 1.Maddesine istinaden 16.09.2024 tarihinde emekli olduğum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne verdiğim emekli yolluğumun ödenmesi talebime ödenek olmadığı belirtilerek 4 aydan beri ödeme yapılmamaktadır. Acaba Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekan ve Müdürlere görevlendirme sonucu hak ettikleri yolluğun ödenmesi için 4 ay bekletilip yolluk ödeneği yok diyebilir mi acaba idareciler

Detaylar/Değerlendirmeler:

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi (D) fıkrasında yer alan hüküm aşağıdaki şekildedir:

"(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara , yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir."



Hükmün Yorumu:

Maddeye göre;

-Emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,

-Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,

-Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,

-Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmektedir.

Yani yol harcırahı adı altında değil de tazminat olarak ödenen ve kişilerin emeklilik adreslerine bağlı olmaksızın yapılan ve farklı tutarlarda olmaksızın herkes için aynı tutar üzerinden yapılan bir ödeme şeklidir ve maddeden de anlaşılacağı üzere ödenmesi için sadece maddede belirtilen hallerin olması yeterli görülmekte, bu hallerin gerçekleşmesi halinde hemen ödenmesi gerekmektedir.

Yani, herhangi bir müracaat (Bu durumun Kurumlarca emekliye sevk talebi geldiğinde, emekliye sevk onayı alındığında, emeklilik işlemleri yapıldığında hemen veya emekli olduğunun SGK dan teyit edildiğinde yapılmasının da mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz) , ödenek olmaması vb. gibi şartın yer almadığı görülmektedir.



Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Yukarıda yer alan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, emekli tazminatı emekli olduğunuzda herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin Kurumlarca ödenmesi zorunlu olan bir işlem olmaktadır. Tavsiyemiz konu hakkında Kurumunuzla irtibata geçmeniz olacaktır.

