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MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün 31 Ocak 2025. İşte motor hacmine göre MTV tutarları ve taksit seçenekleri sunan bankalar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 22:30, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:44
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MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi, iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025, ikinci taksit ise 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

Motor Hacmi ve Yaşa Göre 2025 MTV Tutarları

  • 1300 cm³ ve altı araçlar:

    • 1-3 yaş: 5.803 TL
    • 4-6 yaş: 4.042 TL

  • 1300-1600 cm³ arası araçlar:

    • 1-3 yaş: 10.112 TL
    • 4-6 yaş: 7.577 TL

  • 1601-1800 cm³ arası araçlar:

    • 1-3 yaş: 17.866 TL
    • 4-6 yaş: 13.956 TL

  • Motosikletler:

    • 100-250 cm³ (1-3 yaş): 899 TL
    • 251-650 cm³ (1-3 yaş): 1.862 TL
    • 651-1200 cm³ (1-3 yaş): 4.808 TL
    • 1201 cm³ ve üzeri (1-3 yaş): 11.066 TL

MTV Taksit Seçenekleri Sunan Bankalar

  • Ziraat Bankası: 4 taksit (Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM ve GİB üzerinden).
  • Vakıfbank: 3 taksit (Vakıf Katılım Mobil, internet şube ve GİB üzerinden).
  • Halkbank: 3 taksit (Mobil ve internet şube), Paraf Kart ile 4 taksit.
  • İş Bankası: 3 taksit (500 TL ve üzeri MTV ödemelerinde).
  • Garanti Bankası: 3 taksit (MTV ödemelerinde ücretsiz).
  • TEB: CEPTETEB üzerinden 4 taksit, ATM ve GİB üzerinden 3 taksit.

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi (www.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor.

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