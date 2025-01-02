MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu

1300 cm³ ve altı araçlar:

Motorlu Taşıtlar Vergisi, iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025, ikinci taksit ise 1 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

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