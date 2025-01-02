Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin idrak edildiği günlerde, Türk halk ve arabesk müziğinin değerli sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefatına dair duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Bahçeli, Tayfur'u "gönül diyarına tercüman olan ses ve söz ustası" olarak tanımlarken, Adana'nın pamuk tarlalarında çalışarak helal rızkını kazanan ve Türk müziğinde zirveye ulaşan cefakar, fedakar bir sanatçı olarak tanıdı.

Emmioğlu şimdi yetim kaldı

Ferdi Tayfur'un kaybının, özellikle Adana ve Çukurova bölgesinde derin bir yas yarattığını belirten Bahçeli, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü

Bahçeli, Tayfur'un vefatının kendisi için kişisel bir kayıp olduğunu belirterek, "Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin" dedi.

Bahçeli, son olarak, Tayfur'un sevenlerine ve tüm millete başsağlığı dileyerek, "Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun" şeklinde taziye dileklerini iletti.