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Ata sporundan sanata: Öğrencilere ücretsiz eğitim fırsatları

Maver Kemal Arsoy Ortaokulu ve İlkokulu'nda ata sporu okçuluktan jimnastiğe, bağlamadan resim kurslarına kadar birçok alanda ücretsiz kurslar düzenleniyor. Öğrenciler, bu kurslarla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 23:25, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 23:59
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Ata sporundan sanata: Öğrencilere ücretsiz eğitim fırsatları

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu ve İlkokulu'nda açılan spor ve sanat kursları, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk, güreş, jimnastik, dart gibi sportif dalların yanı sıra bağlama, gitar ve resim kurslarıyla öğrenciler, yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Okul Müdürü Nuri Altaş, Koordinatör Müdür Yardımcısı Murat Emirik, Müdür Yardımcısı Şükrü Alpınar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Mutlu'nun öncülüğünde düzenlenen bu kurslar, yıl boyunca devam edecek.

"Amacımız, çocukları olumlu yönde geliştirmek"

Okul Müdürü Nuri Altaş, kursların öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizle çocuklarımızın kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini hedefliyoruz. Okulumuzda 7-24 yaşayan okul vizyonumuzu hayata geçirdik. Bağlama, gitar, okçuluk ve resim kurslarının yanı sıra çoklu dil programlarımızla eğitimimizi daha kapsamlı hale getiriyoruz. Kurslarımıza sadece kendi öğrencilerimiz değil, farklı kurumlardan öğrenciler de katılıyor. Çocuklarımızı okulda tutarak onları hem sosyal hem de fiziksel anlamda geliştirmeyi amaçlıyoruz."

"Okçuluk, dikkat eksikliğine çözüm sunuyor"

Geleneksel ve modern okçuluk antrenörü Ayten Avcı ise çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ata sporumuz olan okçulukla çocuklarımızın milli duygularla yetişmesini ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca okçuluk, dikkat eksikliği sorununa da çözüm sunan bir branştır. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öğrencilerden Tam Not

Kurslara katılan öğrenciler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek öğretmenlerine ve eğitmenlerine teşekkür etti.

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