BDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki bankacılık sektöründe şeffaflığı ve dinamizmi artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Özellikle Seçil Erzan'ın adıyla anılan 44 milyon dolarlık ponzi skandalının ardından gündeme gelen bu taslak, bankaların organizasyon yapısını yeniden şekillendirecek.

Görev Sürelerine Sınırlama

Taslağa göre, bankaların üst düzey yöneticilerinin görev süreleri sınırlandırılacak:

CEO ve Genel Müdür Yardımcıları : Aynı bankada en fazla 10 yıl görev yapabilecek. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlar altında 5 yıl daha uzatılabilecek.

: Aynı bankada en fazla 10 yıl görev yapabilecek. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlar altında 5 yıl daha uzatılabilecek. Şube Müdürleri : Aynı şubede en fazla 4 yıl görev yapabilecek.

: Aynı şubede en fazla 4 yıl görev yapabilecek. Bölge Müdürleri: Aynı bölgede görev süresi 5 yıl ile sınırlanacak.

Organizasyonel Yapıda Yenilikler

Taslak, bankaların organizasyon yapısında da önemli değişiklikler öngörüyor:

Genel müdür yardımcısı pozisyonu bir bankada 15'i geçemeyecek.

Mevduat ve katılım bankalarında hazine , kredi tahsis , kredi izleme , mali kontrol ve insan kaynakları gibi birimler ayrı birimler olarak yapılandırılacak.

, , , ve gibi birimler ayrı birimler olarak yapılandırılacak. Dijital bankalarda ise kredi izleme, hazine ve bilgi sistemleri gibi birimler öncelikli olacak.

Uyum İçin Son Tarih 30 Haziran 2025

Bloomberg News'e göre, bankalar ve finansal kurumlar, bu düzenlemelere 30 Haziran 2025'e kadar uyum sağlamak zorunda olacak. Taslağın amacı, bankacılık sektöründe daha şeffaf ve dinamik bir yapının oluşturulması.

Sektörün Tepkisi Merakla Bekleniyor

BDDK'nın bu adımı, bankacılık sektöründe önemli bir değişim sürecini başlatacak gibi görünüyor. Ancak taslağın nihai hali ve sektörün bu düzenlemelere nasıl tepki vereceği merak konusu.