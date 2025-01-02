Hastaneden açıklama: Ferdi Tayfur ölüm nedeni belli oldu
Hastaneden açıklama: Ferdi Tayfur ölüm nedeni belli oldu
BDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor
BDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor
MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu
MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu
TOGG'dan yeni başarı: Yerlilik oranı yüzde 72'yi geçti
TOGG'dan yeni başarı: Yerlilik oranı yüzde 72'yi geçti
İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor!
İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor!
2024'te markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
2024'te markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
THY'den 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine açıklama
THY'den 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine açıklama
Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış
Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor

BDDK, bankacılık sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme taslağı hazırladı. Taslak, yöneticilerin görev sürelerine sınırlamalar getirirken organizasyon yapısında da köklü değişiklikler öngörüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 23:32, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 23:32
Yazdır
BDDK'dan yeni düzenleme: Banka CEO'larına görev sınırı geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki bankacılık sektöründe şeffaflığı ve dinamizmi artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Özellikle Seçil Erzan'ın adıyla anılan 44 milyon dolarlık ponzi skandalının ardından gündeme gelen bu taslak, bankaların organizasyon yapısını yeniden şekillendirecek.

Görev Sürelerine Sınırlama

Taslağa göre, bankaların üst düzey yöneticilerinin görev süreleri sınırlandırılacak:

  • CEO ve Genel Müdür Yardımcıları: Aynı bankada en fazla 10 yıl görev yapabilecek. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlar altında 5 yıl daha uzatılabilecek.
  • Şube Müdürleri: Aynı şubede en fazla 4 yıl görev yapabilecek.
  • Bölge Müdürleri: Aynı bölgede görev süresi 5 yıl ile sınırlanacak.

Organizasyonel Yapıda Yenilikler

Taslak, bankaların organizasyon yapısında da önemli değişiklikler öngörüyor:

  • Genel müdür yardımcısı pozisyonu bir bankada 15'i geçemeyecek.
  • Mevduat ve katılım bankalarında hazine, kredi tahsis, kredi izleme, mali kontrol ve insan kaynakları gibi birimler ayrı birimler olarak yapılandırılacak.
  • Dijital bankalarda ise kredi izleme, hazine ve bilgi sistemleri gibi birimler öncelikli olacak.

Uyum İçin Son Tarih 30 Haziran 2025

Bloomberg News'e göre, bankalar ve finansal kurumlar, bu düzenlemelere 30 Haziran 2025'e kadar uyum sağlamak zorunda olacak. Taslağın amacı, bankacılık sektöründe daha şeffaf ve dinamik bir yapının oluşturulması.

Sektörün Tepkisi Merakla Bekleniyor

BDDK'nın bu adımı, bankacılık sektöründe önemli bir değişim sürecini başlatacak gibi görünüyor. Ancak taslağın nihai hali ve sektörün bu düzenlemelere nasıl tepki vereceği merak konusu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber