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Otomotiv yeni yıla zamla başladı! İşte yeni araba fiyatları...

Ocak ayında otomobil fiyatlarında beklenen artışlar tek tek gelmeye başladı. BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam beş markadan fiyat güncellemesi geldi. Fiyat artışlarında dikkat çeken en yüksek oran ise yüzde 3,4 civarında.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:38
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Otomotiv yeni yıla zamla başladı! İşte yeni araba fiyatları...

Otomotiv sektörü yoğun rekabetin beklendiği 2025'e hızlı giriş yaptı. Yılın ilk iş günüde BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel olmak üzere toplam 5 markadan fiyat güncellemesi geldi. Her yıl ocak ayında yaşanan fiyat artışlarının tüm hafta içinde devam etmesi bekleniyor. 2 Ocak itibarı ile açıklanan fiyat listelerinde görülen artışlar yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişiyor. Yaşanan bu artışların genel olarak önceki yılın modelleri için stok yönetimi ve talep dengesi gibi faktörlerden kaynaklandığını dile getiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu zaten öngördüğümüz ve piyasanın beklediği bir durum. Bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görmeye devam edeceğiz" dedi.

İLK ÇEYREĞE DİKKAT

Rekabetçi bir yıla giriş yapıldığını hatırlatan Yalçın "İlk çeyrek hem küresel ekonomik koşullar hem de yerel piyasa dinamikleri nedeniyle dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir dönem olacak. Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve faiz oranlarının etkisi, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. 2025 Otomotiv sektörü için zor bir yıl olacak. Krediye ulaşım, oranlar ve fiyat hareketlerinin yanı sıra, bu yıl pazara sunulacak çok önemli yeni modeller var. Bu başlıklar pazar dinamiklerimizi şekillendirecek en önemli unsurlar. Öte yandan ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamının artık bir milyon adetlik sınırın altına ineceğini de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Çelik

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