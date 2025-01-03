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Kulislerde çarpıcı iddia! Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulislerde, Zorlu'nun AK Parti'ye geçeceği belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:40
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Kulislerde çarpıcı iddia! Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?

İyi Parti'de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen sekiz aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

AK PARTİ'YE KATILMASI BEKLENİYOR

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İyi Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum."

Kürşad Zorlu'nun istifasıyla birlikte 2023 seçimlerinde 44 milletvekiliyle parlamentoya giren İyi Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 13'e yükseldi. Kulislerde Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.

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